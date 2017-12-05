Курорт в Крыму стал лучшим в мире

На международном конкурсе World Luxury Hotel Awards ялтинский курорт "Мрия" получил высокую награду. Его удостоили звания "Лучший семейный курорт".

Лучшим загородным отелем среди российских гостиниц стал The Lodge Baikal Residence. Сочинский Rixos Krasnaya Polyana отмечен как лучший в стране горный отель и спа-отель класса люкс. Московский Swissôtel Krasnye Holmy победил в категориях "Роскошный современный отель" и "Лучший вид с крыши", сообщается на официальном сайте международного конкурса.

Отметим, World Luxury Hotel Awards проводится с 2006 года. В 2017-м награды вручали в Швейцарии. Жюри отбирало более 99 победителей в разных категориях из 800 номинированных по отзывам.

В качестве оценки использовалось мнение гостей, географическое расположение, внешний и внутренний виды, брендинг, количество объектов на прилегающей территории. Сбор голосов проходил в течение четырех недель. При этом учитывалось мнение более чем 300 тысяч человек.

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