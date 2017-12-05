Курорт в Крыму стал лучшим в мире
Лучшим загородным отелем среди российских гостиниц стал The Lodge Baikal Residence. Сочинский Rixos Krasnaya Polyana отмечен как лучший в стране горный отель и спа-отель класса люкс. Московский Swissôtel Krasnye Holmy победил в категориях "Роскошный современный отель" и "Лучший вид с крыши", сообщается на официальном сайте международного конкурса.
Отметим, World Luxury Hotel Awards проводится с 2006 года. В 2017-м награды вручали в Швейцарии. Жюри отбирало более 99 победителей в разных категориях из 800 номинированных по отзывам.
В качестве оценки использовалось мнение гостей, географическое расположение, внешний и внутренний виды, брендинг, количество объектов на прилегающей территории. Сбор голосов проходил в течение четырех недель. При этом учитывалось мнение более чем 300 тысяч человек.
Не за горами новогодние праздники, и российские туристы активно бронируют туры на длительные каникулы. Как писали Dni.Ru, в пятерке лидеров – Красная Поляна и Черноморское побережье Краснодарского края, жаркие страны – Таиланд, Индия и Арабские Эмираты, а также сказочная Чехия.
Певица рассказала о золотых унитазах и запретах мужа
Режиссер идет на поправку
Судьба спортсменов в руках Международного олимпийского комитета
Актриса была госпитализирована с температурой