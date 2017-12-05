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Lifestyle

Секретный ресторан в центре Москвы открыл двери для всех

Фото: пресс-служба
В докризисной Москве было модно делать рестораны "только для своих". Такие заведения не рекламировались. О них не знали журналисты. Туда попадали, что называется, по знакомству. Сплошь серьезные и уважаемые люди, которым не нужна лишняя суета. Да и средний чек был настолько внушительным, что быстро заставлял ретироваться случайно забредшего гостя.
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Именно таким проектом изначально был ресторан Русского географического общества "РГО". Он существует с 2013 года и расположен в самом центре Москвы (на Новой площади). При входе памятная табличка, сообщающая посетителю, что на открытии присутствовал лично Президент РФ. Учитывая локацию, можно не сомневаться, что и посетители здесь были весьма уважаемые.

Внутренним убранством "РГО" напоминает уютную кают-компанию какой-нибудь породистой яхты. В отделке использовано дорогое дерево, тяжелые портьеры и мягкий ковролин приглушают шаги. Все аккуратно, уютно и очень камерно.

Фото: пресс-служба

Но, как это часто бывает, с едой в заведении были большие проблемы. В просторном меню помещалось примерно все – от черной икры и салата Оливье, до пасты, котлет и пельменей. Средний чек составлял около 7 500 докризисных рублей.  И это без вина. Внушительная винная карта была составлена без малейшего полета мысли. Не долго думая, в нее поместили практически все самое дорогое, что было на рынке – от великой "бургундии" до великого "пьемонта" с редкими вкраплениями самых громких имен из Нового света по зубодробительным ценам.

Неизвестно, что было бы с этим местом, не случись кризиса. Однако сегодня экономить начали даже те, у кого все есть. Кроме того, тренд на очень дорогие заведения с размытой гастрономической концепцией и невнятной едой резко пошел на спад. Обеспеченная публика переместилась в другие рестораны – туда, где за весьма комфортные деньги готовят яркую, сложную, современную кухню.

Фото: пресс-служба

Одним словом, все совпало. И месяц назад управляющая компания серьезно взялась за перезапуск "РГО". Средний чек понизили втрое, винную карту переформатировали, сделав ее более комфортной, актуальной и динамичной. На кухню позвали Павла Кулагина (Де Марко, Молон Лаве, Черри Мио), молодого и очень способного. В конце ноября он запустил новое меню.

Кулагин предлагает собственную интерпретацию современной русской кухни, использует широкую палитру региональных и локальных продуктов, опирается на традиционные рецепты и технологии, однако серьезно их переосмысливает и актуализирует. Много экспериментирует с текстурами и температурами. Важным элементом самых разных блюд – от закусок до десертов – являются сорбеты, пюре и муссы. Строго говоря, меню еще находится в стадии становления, что вполне нормально. Отдельные позиции наверняка будут корректироваться и совершенствоваться. Но общее впечатление составить можно.

Фото: пресс-служба

На закуску стоит попробовать тартар из оленины с каперсами, печеным перцем и сливовым сорбетом, строганину с соусом из хамсы и хрустящими каперсами или, например, говяжий язык с пюре из корня сельдерея и муссом из черемухи.

В качестве основного блюда одинаково выигрышно смотрятся и ягненок с пюре из каштана и печеными корнеплодами, и муксун с воздушным кремом из цветной капусты и фисташковым кремом, и утиная ножка конфи под соусом из винограда и бузины с тыквенным пюре. Отдельные ингредиенты хорошо дополняют друг друга, создавая сбалансированную палитру вкусов.

Десертный раздел совсем невелик. Но по своим гастрономическим характеристикам явным фаворитом здесь может стать совершенно классическое "птичье молоко", очень нежное и деликатное. Кулагин сервирует его с джемом из морошки и яблочным снегом. Еще одним достойным вариантом завершения трапезы наверняка станет облепиховый сорбет с медом – с чистым и ярким вкусом.

Средний счет – 2500 рублей.

Автор: Андрей Суворин5 декабря 2017, 12:16

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