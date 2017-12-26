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Lifestyle

Три итальянца сделали гастрономическое открытие в Москве

Фото: пресс-служба
Что может объединить настоящую итальянскую кухню, имя Николая Коперника и последнюю резиденцию Ленина? Ответ прост – новый гастрономический проект ресторатора Джулио Дзомпи в самом центре Москвы.
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Все знают, что Николай Коперник – знаменитый ученый, астроном, положивший начало современному представлению о гелиоцентрической системе мира, где Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого обращаются планеты. Уподобив астрономию не менее важной сфере человеческого мироустройства – гастрономии, ресторатор Джулио Дзомпи разумно предположил, что орбита любого гурмана рано или поздно, но устремится к простой, понятной и вкусной еде без лишних усложнений. Так в клубном доме "Коперник" на Большой Якиманке появился ресторан La cucina di Kopernik – новый проект известного итальянца, эногастрономического эксперта Джулио Дзомпи.

Фото: пресс-служба

В портфолио Джулио ­– один из самых аутентичных итальянских ресторанов города La Scarpetta, а также магазин итальянских продуктов Don Giulio Salumeria и самая настоящая пастичерия Don Giulio Pasticceria на Покровке. Кухню нового заведения возглавил давний партнер Джулио по La Scarpetta – шеф-повар Марко Якетта, практикующий принцип простой и правильной итальянской кухни. В меню есть и семейные блюда Марко, и блюда с интересной историей, и классические итальянские рецепты: буратта со сладкими томатами, карпаччо из брезаолы, лазанья винчисграсси, оливье с лососем и легким домашним майонезом, тортеллини алла Боскайола и многое другое. В десертной карте несколько видов аутентичных итальянских десертов: от едва ли не лучших сицилийских канноли в городе до конфет ручной работы.

Фото: пресс-служба

В интерьере трех отдельных залов, которые при необходимости объединяются в единое пространство, легко угадывается тема знаменитого ученого: от разных видов астролябий до прямых цитат из работ Коперника, отчеканенных на ступенях лестницы. На первом этаже работает небольшое кафе "Коперник" c завтраками, собственной выпечкой и кулинарией навынос.

Фото: пресс-служба

Однако не стоит причислять La cucina di Kopernik к обычному итальянскому ресторану, ведь главная его особенность – это собственное производство продуктов. Вот уже несколько лет Джулио Дзомпи является партнером фермы La Fattoria Little Italy в Тверской области. Вместе с Пьетро Мацца, владельцем фермы, они производят сыры (рикотту, качотту, проволу, скаморцу, несколько видов твердых сыров) по итальянской технологии и на итальянском оборудовании. А в декабре 2017 года Джулио запустил собственное мясное производство по такой же схеме. В подмосковных Ленинских Горках производят несколько видов салями, вяленое мясо, мортаделлу (всего более 20 наименований под брендом Made in Russia), которые теперь можно попробовать в самом сердце Москвы.

26 декабря 2017, 17:25

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