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Как украсить дом для встречи года Желтой Собаки

Фото: GLOBAL LOOK press/MediaDrumWorld
Совсем скоро под бой курантов мы будем загадывать желание и приветствовать хозяйку 2018 года – Желтую Собаку. Если правильно встретить наступающий год, ваш дом не покинут удача и благополучие.
   
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О том, как правильно украсить жилище, чтобы задобрить Желтую Собаку, Dni.ru рассказала эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Татьяна Чаброва.

В ногу с тенденциями моды

Если в прошлом году, когда символом года был петух, в оформлении елки преобладали яркие, сочные цвета, то хозяйка наступающего года собака предпочитает более сдержанный декор с использованием натуральных материалов, например, деревянных игрушек. В год Желтой Собаки особенно актуальны оттенки золотого, коричневого и бежевого, которые наиболее выигрышно будут смотреться на елке в сочетании с глубоким синим цветом.

Фото: GLOBAL LOOK press/Tom Schneider

"В год собаки самое главное – не переборщить с декором, лучше избегать в украшении дома ярких красок и лишней мишуры. Чтобы елка не выглядела слишком перегруженной и пестрой, выбирайте все украшения в единой цветовой гамме, желательно использовать не более трех оттенков. При этом можно сочетать шары и игрушки разных форм и размеров, они будут вполне гармонично смотреться вместе. Проще всего использовать готовый набор из елочных игрушек, бус и верхушки, его цена начинается от 799 рублей", – рассказывает эксперт ОБИ.

Сервируем стол

Использовать различные оттенки золота и натуральные материалы, которые так нравятся Желтой Собаке, можно и для праздничной сервировки. Совсем не обязательно покупать отдельные украшения, для этих целей вполне подойдут игрушки, которые не поместились на елке.

"Если у вас обеденный стол прямоугольной формы, положите по центру столешницы по всей длине стола еловую гирлянду и украсьте ее ленточками, золотыми елочными шарами, декоративными перьями и подвесками в форме листьев", — советует Чаброва.

Фото: GLOBAL LOOK press/Creativ Studio Heinemann

Если вы планируете собрать гостей за круглым столом, положите в центр простой еловый венок, он стоит всего 150 рублей. Украсьте его елочными шарами, декоративными веточками и шишками, а в центр положите мандарины. Для создания праздничной атмосферы обязательно поставьте на стол свечи, для новогодней ночи отлично подойдут подсвечники в форме фужеров.

Дань традициям

Собака – лучший друг человека. Эти преданные животные очень любят большие, теплые и уютные компании, поэтому лучшим решением в Новый год будет праздник в кругу семьи и друзей. Если вы в эту новогоднюю ночь будете принимать гостей, то особое внимание следует уделить месту расположения елки. Считается, что в год желтой собаки ее нужно поставить в юго-восточной части дома.

Фото: GLOBAL LOOK press/Doreen Zorn

"Если планируется шумная вечеринка, важнее всего не то, где стоит елка, а насколько надежно она закреплена. Пластиковая подставка обеспечит надежную опору для дерева высотой до 2–3 метров, цены на такие подставки начинаются от 299 рублей. Если у вас ель выше 3 метров, крепко удержать ее сможет только подставка из металла", – предупреждает эксперт.

Символы удачи в новом году

Согласно восточному гороскопу, Желтая Собака принесет в дом достаток и счастье. Чтобы хозяйка наступающего года была к вам благосклонна, выделите для нее самое видное и почетное место в доме. Например, повесьте елочную подвеску в форме собаки на верхние ветки ближе к верхушке или посадите мягкого игрушечного пса под елку вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Считается, что собаки обожают колокольчики, поэтому их присутствие на новогодней елке принесет хозяевам удачу в новом году.

Как вариант, можно поставить на видном месте – на полке или стеллаже — статуэтку собаки, в строительном гипермаркете такую можно купить по цене от 119 рублей. А если у вас есть собака, не забудьте приготовить для нее отдельное новогоднее угощение, тогда удача не покинет вас в новом году.

26 декабря 2017, 12:18

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