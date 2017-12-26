Чем грозит удаление комочков Биша

Новогодние елки Путешествия Главные зимние шоу в Москве Мода и красота Афиша

Самое читаемое

У севшей в лужу Собчак большие проблемы
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Бездарная Максакова пошла по стопам Шурыгиной
Поплавская врезала перебравшей Бузовой
Долина после родов покидает Россию
партнеры
Вторник 26 декабря
Лента новостей
15:53
Знойная ведущая покидает "Дом-2"
15:40
Кто поможет Петербургу справиться со снегом
15:17
Умер основатель Aviasales
15:05
84-летняя российская актриса сломала ногу на корпоративе
15:01
Как корректировать жизнь с помощью астрологии
15:01
Мать убила младенца водкой
14:56
Секреты удачных покупок
14:39
Итоги года по версии Путина
14:35
Российских спортсменов лишили Олимпиады студенты
14:26
Собчак стала кандидатом в президенты России
14:22
В Домодедово оборвался лифт с женщиной и ребенком
13:59
В России инвалидов-колясочников научат двигаться силой мысли
13:59
У известного актера обнаружили рак
13:51
Невеста принца Гарри побила беременную Кейт Миддлтон
13:36
Создатель российского интернета умер от рака
13:29
Под Москвой горит фабрика по производству пуантов
13:19
Как стать самым умным
13:01
Житель Подмосковья ради любимой украл елку у соседки
12:54
Брежнева смутила Киркорова "клитором"
12:46
Почему распалась группа "Грибы"
12:43
Коллекторы "заразили" детей СПИДом
12:41
Водителя автобуса изрезали ножом на глазах у детей
12:24
Подлая Мазур предала Цымбалюк-Романовскую под страхом тюрьмы
12:22
Телеканал ТНТ угодил в новый скандал
12:12
Борисова сделала заявление после убийственных слов бывшего мужа
12:07
Курившую бабушку сдуло с балкона ветром
11:41
Россиянина под дулом пистолета заставили купить iPhone
11:37
Предатель Родченков потерял три бутылки мочи Зайцевой
11:26
У водителя автобуса-убийцы произошло кровоизлияние в мозг
11:15
Сергей Светлаков врезал хулигану
11:06
"Технопоиск" продолжает борьбу за свои права
10:56
Алина Кабаева возмущена унижениями
10:45
Онищенко предупредил об опасностях новогоднего шопинга
10:43
Аршавин теряет зрение после измен
10:41
Москвичей предупредили об опасности на улице
10:17
Найден легкий способ продления жизни
10:11
Украину атаковали смертельные инфекции
10:03
Кого из звезд ждет счастье в 2018 году
09:56
В Москве из Lexus украли алкоголь на 100 тысяч рублей
09:53
Беременная Рапунцель вернулась к избившему ее мужу
09:45
Семейные люди оказались счастливее холостяков
09:25
Курс доллара катится под откос
09:14
Известного певца назвали новым любовником располневшей Бабкиной
09:08
Американец Иисус изнасиловал болонку и женился на ее хозяйке
09:05
Москвичи пережили самую холодную ночь зимы
08:51
Евросоюз захлопнул дверь перед носом у Порошенко
08:23
Киркоров попал в больницу
08:22
Упавший с фуры контейнер заблокировал движение в Москве
08:22
Газзаев посмеялся над "беременным" Мутко
08:17
Что привело к трагедии с автобусом-убийцей в Москве
08:07
В Москве обстреляли машину скорой помощи
23:05
Ушлая Цымбалюк-Романовская схватила нового богатого пенсионера
21:56
Володин рассказал президенту о разборе законодательных завалов
21:55
В Хабаровске мальчик выстрелил в голову матери
21:51
Агутин оплачивает любовные похождения дочери
21:43
Володин отметил роль президента в борьбе с терроризмом в Сирии
21:40
Как привлечь богатство во сне
21:27
Дочь Малинина и Зарубиной пыталась покончить с собой из-за наркотиков
21:15
Тимати показал интимное видео с Решетовой
20:57
Путин похвалил парламент за эффективную работу
20:54
В Москве насильник надругался над женщиной и подвез ее до метро
20:28
Гимнастка сорвалась из-под купола цирка (видео)
20:18
Как Горбачев развалил СССР
20:01
Мутко отказался от должности
19:54
Забавный черепашонок поразил ученых (видео)
19:19
Бомба замедленного действия: по Москве колесят автобусы-убийцы
19:11
В московском супермаркете обокрали известного ведущего
18:44
Бузова влезла в грязный скандал в "Доме-2"
18:34
Под Самарой случилась страшная авария
18:22
Москву сковали многокилометровые пробки
18:05
Геи сделали 2017 год ужасным
18:05
В Новый год закроют Красную площадь
17:44
Водителя московского автобуса-убийцы проверяют на наркотики
17:21
Орлова сделала неожиданное заявление о Фриске
17:01
В Москве объявлено экстренное предупреждение
16:38
Ученые настаивают на пользе лишнего веса
16:32
В центре Казани автобус протаранил мечеть
16:27
Джигарханян воссоединился с сыном спустя 20 лет
16:04
Стали известны "мертвые зоны" России
16:00
Странное смертельное ДТП в Москве вызвало споры
15:56
После кончины Хворостовского вдова отметила Рождество с детьми
15:50
Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
15:36
Бан Кадырова и свобода слова
15:30
Момент смертельного ДТП с автобусом в Москве попал на видео (18+)
15:12
В Москве автобус влетел в пешеходный переход: есть жертвы
15:03
Что случилось с фигурой Стриженовой
14:59
Байден приказал Януковичу бежать из Киева
14:56
Москвичку на новогоднем корпоративе изнасиловал коллега
14:34
Cын сообщил об изменении состояния тяжелобольного Табакова
14:31
"Каминг-аут" Порошенко довел украинцев до бешенства
14:26
Влюбленные сибиряки разбились из-за жажды экстрима
14:25
Путин уволил губернатора Воронежской области
14:23
В Москве открыли мемориал погибшим при крушении Ту-154 журналистам
14:22
Лучший гаджет – 2017
14:11
У Виктории Бони рвется сердце
14:07
iPhone 8 Plus резко потерял в цене
13:55
Собчак подала документы о выдвижении в президенты
13:44
Реконструкция Богородского путепровода завершена
13:38
Россиянам спишут сотни миллиардов долгов
13:33
Шикарные елки знаменитостей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелев взорвался из-за откровений Фриске у Кудрявцевой
Раскрыты пугающие подробности завещания Джигарханяна
Дана Борисова убита бывшим мужем
Ушлая Цымбалюк-Романовская схватила нового богатого пенсионера
Народ бурно отреагировал на возвращение Пугачевой на Первый канал
Ведущая Довлатова: Шепелев далеко не такой белый и пушистый
Lifestyle

Чем грозит удаление комочков Биша

Ким Кардашян, Меган Фокс, Анджелина Джоли. Фото: Dni.Ru
Актрисы Анджелина Джоли и Натали Портман утверждают, что их заметное преображение произошло только благодаря диете. А вот знаменитая актриса Меган Фокс неожиданно признается, что сделать ее некогда пухлые щеки и круглое лицо более уточенными помогло удаление комочков Биша. По ее словам, на них не действуют никакие диеты, поэтому сделать лицо стройным могут только пластические хирурги. Всем ли к лицу расставание с комочками Биша, и к чему может привести подобная операция, разбирались Dni.Ru.
прочитано 986 раз

"Жировая ткань, которая находится в толще щеки, и есть комочки Биша. Они удаляются с помощью довольно простой и недорогой операции. Ее стоимость в Москве, в среднем, составляет 35-45 тысяч рублей. Эта нехитрая манипуляция помогает практически мгновенно достичь эффекта узкого лица и втянутых щек", – рассказывает известный пластический хирург Андрей Ковынцев.

Как правило, у женщин популярны высокие скулы и симпатичные ямочки на щеках. Это помогает им подчеркнуть аристократичность своей натуры и придать внешности более стильный образ. Простота, а главное, доступная стоимость такой операции сделала ее востребованной и одной из самых модных на сегодняшний день. Хитрый маркетинг и массированная рекламная компания тоже попали в цель, поэтому к мастерам эстетического преображения ринулись не только круглолицые красавицы, но и обладательницы вытянутых длинных лиц. Оказывается, такая операция далеко не всем к лицу.

Меган Фокс. Фото: GLOBAL LOOK press/Supplied by FilmStills.net

По мнению Андрея Ковынцева, эффект от удаления комочков Биша может быть заметен не у каждой девушки. К тому же, с возрастом, когда структура кожи меняется, объем в области щек мог бы очень пригодиться. Предотвратить провисание лица, вновь вернув ему объем, можно будет только при помощи классического хирургического вмешательства. В этом случае, узнать себя в зеркале станет довольно сложно, так как черты лица изменятся, что грозит психологической травмой. Впрочем, эти неприятности далеко не самые тягостные.

"В теле щеки находится проток слюнной железы и ветка лицевого нерва, – рассказывает Андрей Ковынцев. – При операции по удалению комков иногда происходят повреждения этих органов. Если задеть лицевой нерв, то последствия в виде обвисшей щеки и неконтролируемо капающей изо рта слюны гарантированны. Исправить это возможно, но реабилитационный период будет длиться не менее полугода. Также может произойти закупорка слюнного протока. В этом случае, когда пациент с такими осложнениями будет видеть пищу, около его уха будет вздуваться некрасивый, сильно заметный пузырь". То есть, простота операции может обернуться массой неприятных ощущений и сожалений.

Кадр youtube.com

Несмотря на набирающую обороты популярность эстетической хирургии и самых разнообразных операций, способных изменить любую внешность, врачи все-таки действуют по принципу "не навреди" и делают акцент на естественности. Она сейчас в тренде.

Изменить контуры лица, форму носа, губ, выделить скулы, сформировать ямочки на щеках вполне можно у профессионального врача-косметолога с помощью инъекций, косметологических нитей, филлеров, не прибегая к хирургическому вмешательству. Собственное здоровье, чаще всего, намного дороже искусственной красоты.  

26 декабря 2017, 11:40

комментарии

Политика

Евросоюз захлопнул дверь перед носом у Порошенко
Как Горбачев развалил СССР
Байден приказал Януковичу бежать из Киева
"Каминг-аут" Порошенко довел украинцев до бешенства

Шоу-бизнес

Внебрачный сын Мишулина побил Шурыгину
84-летняя российская актриса сломала ногу на корпоративе
Цымбалюк-Романовская внезапно сообщила о "примирении сторон"
Брежнева смутила Киркорова "клитором"

Проишествия

Создатель российского интернета умер от рака
Россиянина под дулом пистолета заставили купить iPhone
У водителя автобуса-убийцы произошло кровоизлияние в мозг
Американец Иисус изнасиловал болонку и женился на ее хозяйке

Lifestyle

У известного актера обнаружили рак
Почему распалась группа "Грибы"
Телеканал ТНТ угодил в новый скандал
Актриса Пересильд грязно выругалась со сцены
Шоу-бизнес

Аршавин теряет зрение после измен

Футболиста все чаще стали фотографировать в очках
Происшествия

У водителя автобуса-убийцы произошло кровоизлияние в мозг

В настоящее время мужчину нельзя допрашивать
Шоу-бизнес

Подлая Мазур предала Цымбалюк-Романовскую под страхом тюрьмы

Товарка бывшей жены Джигарханяна рискует пойти по этапу как подельница
Шоу-бизнес

Брежнева смутила Киркорова "клитором"

Пользователи Сети посмеялись над артистами

Гороскоп

Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец

Фоторепортажи

Шикарные елки знаменитостей
Пересильд и Учитель вывели в свет очаровательных дочек
Как хорошел Дима Билан
Борющаяся с раком Малиновская сильно изменилась

Спорт

Российских спортсменов лишили Олимпиады студенты
Предатель Родченков потерял три бутылки мочи Зайцевой
Алина Кабаева возмущена унижениями
Газзаев посмеялся над "беременным" Мутко

Регионы

Коллекторы "заразили" детей СПИДом
Курившую бабушку сдуло с балкона ветром
Стали известны "мертвые зоны" России
Влюбленные сибиряки разбились из-за жажды экстрима
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru