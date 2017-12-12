Новогодний бьюти-план: самые эффективные косметические процедуры

План красоты – это как наряд на Новый год: всегда должен быть. Причем новый: лицо свежим и ухоженным. Да что там лицо – и шея, и декольте, и руки, и вообще живот неплохо было бы подтянуть, чтобы быть лучше всех на праздничной вечеринке.

Врач-косметолог, кандидат медицинских наук, один из лучших российских специалистов инъекционной косметологии дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Ирина Кравцова поделилась с читателями Dni.Ru эффективными советами по подготовке к тюнингу. "Нет" реабилитации, "да" – ухоженой, подтянутой коже и красивому цвету лица.

За месяц до Нового года

За месяц до важного события будет полезно пройти курс поверхностных химических пилингов, которые выполняются один раз в неделю. Для видимого эффекта достаточно всего сделать четыре процедуры. Пилинги увлажняют кожу и стимулируют синтез коллагена, обладают осветляющим действием. Процедура поможет уменьшить пигментацию и сделать цвет лица ровным и живым. Шелушение возможно только после первой процедуры, что в данном случае по срокам вполне допустимо, ведь время еще есть.

Можно успеть сделать одну процедуру фотоомоложения на неодимовом лазере, или 1–4 процедуры радиоволнового лифтинга, в зависимости от мощности аппарата. Вы даже успеете сделать 2 процедуры мезотерапии или 1 процедуру плазмотерапии, только выбирайте серьезные препараты. Хорошая недорогая альтернатива омоложению – курс массажа с обязательным использованием альгинатных масок в завершении процедуры. Потребуется 8 процедур, 2 раза в неделю – и вы как новенькая.

За две недели до Нового года

Две недели – это хороший срок, чтобы позволить выполнить серьезные, не травматичные процедуры, которые снимут усталость, увлажнят и очистят кожу. Отлично подойдет небольшой курс массажа: 2 раза в неделю, итого получится 4 процедуры плюс к ним альгинатные маски. Если у вас есть угревые высыпания, эффективно пройти микротоковую терапию с применением противовоспалительных масок (4 процедуры). Это позволит снять воспаление и увлажнить кожу. Достаточно времени для поверхностных неагрессивных пилингов, однако, лучше не экспериментировать самостоятельно, а довериться специалисту.

Из серьезных процедур вы еще успеваете сделать ботулотоксин для коррекции мимических морщин. Помните, что его эффект развивается в течение двух недель. Морщины как раз разгладятся к Новому году, приподнимутся брови и углы рта. Гели-филлеры помогут преобразить до неузнаваемости. Если вы не первый год делаете подобные процедуры, то можно смело довериться профессионалу, но только своему врачу-косметологу.

Из аппаратных методик, безусловно, стоит выбрать те, которые не повредят кожу. Это фотоомоложение и омоложение на неодимовом или диодном лазере. Уже через 2 недели вы сможете оценить прекрасные результаты: кожа подтянется, засияет, уйдет пигментация и сосуды, поры сузятся. Для мужчин аппаратные методики – отличный способ вернуть себе молодость и подчеркнуть индивидуальность.

За 1 неделю до Нового года

Времени совсем мало! Много забот: подарки, продукты, платье, дети, муж. Это не самое лучшее время для серьезных болезненных процедур. Главное – расслабиться самой и снять стресс с кожи. Конечно, массаж, и вообще хорошие комплексные уходовые процедуры на лицо, шею и декольте. Обязательно с ультразвуковой чисткой или газожидкостным пилингом. То же самое можно сделать и для тела. Будет эффективен массаж и пилинг тела с обертыванием, сеанс расслабления во флоатинге. Не забудьте сделать маникюр и педикюр со спа-уходами за кожей рук и ног.

За несколько дней до Нового года

Когда совсем не осталось времени, лучше ориентироваться по обстановке и четко понять, сколько часов вы готовы посвятить красоте. В день Нового года – прическа и макияж, а накануне – хороший уход с массажем.