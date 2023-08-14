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Понедельник 14 августа

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"Оппенгеймер" и другие фильмы про ученых и научные открытия

"Оппенгеймер" и другие фильмы про ученых и научные открытия
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В мировом прокате гремят две премьеры: "Барби" и "Оппенгеймер".

Судя по выручке, побеждает история про куклу в розовых одеждах. Но если вам ближе картина про физика, стоявшего у истоков создания ядерного оружия, "Дни.ру" подготовили подборку из пяти фильмов про ученых и научные открытия. Истории, рассказанные в этих картинах, не лишены художественного вымысла, но это отличный повод познакомиться с выдающимися людьми, изменившими мир.

1. "Взлет"

Биографический фильм о великом русском ученом Константине Циолковском, основоположнике советской космонавтики. В главной роли – поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко.

2. "Игра в имитацию"

В центре сюжета – английский математик и логик Алан Тьюринг в исполнении Бенедикта Камбербетча, который пытается взломать код немецкой шифровальной машины Enigma во время Второй мировой войны.

3. "Выбор цели"

Не "Оппенгеймером" единым, как говорится. В 1975 году в Советском Союзе вышел фильм с Сергеем Бондарчуком в роли Игоря Курчатова, в котором рассказано о создании атомной бомбы в Америке, Германии и СССР.

4. "Опасный элемент"

Пьер и Мария Кюри – любовники, первооткрыватели полония и радия, гении. История о том, как великие открытия могут привести к страшным последствиям.

5. "Война токов"

Еще один фильм с Бенедиктом Камбербетчем в нашей подборке. На этот раз актер исполнил роль изобретателя Томаса Эдисона. Картина рассказывает об отношениях между создателем лампы накаливания и изобретателем Николой Тесла.

14 августа 2023, 06:16
Фото: Universal Pictures / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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