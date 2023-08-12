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Суббота 12 августа

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Не только "Барби": что еще посмотреть с Марго Робби

Не только "Барби": что еще посмотреть с Марго Робби
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Провести вечер с хорошим кино – лекарство для души. Помимо "Барби", в фильмографии актрисы Марго Робби немало удачных картин. Предлагаем посмотреть некоторые их них.

В фантастической ленте "Бойфренд из будущего" Марго Робби досталась второстепенная роль, однако непростая и довольно важная. Артистка перевоплотилась в Шарлотту — первую любовь центрального персонажа, который, согласно сюжету, перемещается во времени. Это фильм о том, как важно жить сегодняшним днем и ценить каждый миг.

Конкретно задала жару голливудская блондинка в нашумевшем кино "Волк с Уолл-стрит". Там Марго Робби предстала женой биржевого маклера. В тандеме с Леонардо Ди Каприо она показала на экране такую страсть, за которую даже пришлось краснеть от стыда.

Хороший выбор для просмотра — фильм "Однажды в Голливуде", который рассказывает жуткую историю убийства обворожительной актрисы Шерон Тейт. Именно ее и сыграла Марго Робби. Судя по количеству положительных отзывов, она отлично справилась с задачей.

Стоит посмотреть кино "Тоня против всех", где хорошо прослеживается талант Марго Робби, изобразившей скандальную фигуристку. Труды не пропали даром, актриса получила номинацию на Оскар за "Лучшую женскую роль".

Обратите внимание на драматический фильм "Скандал", который посвящен проблеме сексуальных домогательств и борьбе женщин за свои права. И здесь Марго Робби выпала честь побороться за Оскар. К слову, с понятием "харассмент" она ознакомилась лишь в процессе съемок. Волнительная тема стала для звезды открытием и придала вдохновения.

12 августа 2023, 20:06
Марго Робби. Фото: Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Робби, Зендея, Хайек: самые сексапильные красотки Голливуда

Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
Фото: JL/AdMedia/www.globallookpress.com
Фото: Marilla Sicilia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Billy Bennight/AdMedia/www.globallookpress.com

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