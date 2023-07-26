Секрет успеха фильма "Барби" раскрыл кинокритик

Кассовые сборы фильма "Барби" уже превысили общий бюджет более чем втрое.



В начале месяца состоялся премьерный показ, а в минувшую пятницу, 21 июля, на широкие экраны вышла американская комедия "Барби" по мотивам одноименной серии детских игрушек, преимущественно кукол.

Режиссером приключенческого фильма выступила Грета Гервиг. Главное роли в фантазийной картине исполнили звезды Голливуда Марго Робби и Райан Гослинг, представшие перед зрителями в образах куклы Барби и ее парня Кена, соответственно.

Фильм "Барби" сразу же встретил положительные отзывы зрителей, по мотивам киноистории в социальных сетях начали распространяться бесчисленные мемы. Картина стала одной из самых успешных проектов сезона. Кассовые сборы уже превысили общий бюджет более чем втрое.

Секрет успеха американской комедии раскрыл кинокритик Сергей Сычев. В интервью Пятому каналу он отметил, что яркие и концептуальные промо материалы позволили собрать большое количество просмотров.

Важным аспектом успеха эксперт считает и вклад режиссера Греты Гервиг, которая также является весьма именитой американской актрисой. Также кинокритик напомнил, что главные роли в картине исполнили звезды оскаровского масштаба. По его словам, Райан Гослинг справился с задачей даже лучше, чем Марго Робби.