"Я тебя люблю": бурный секс Бузовой с бывшим привел к зачатию малышки

Ольга Бузова рассказала о важном событии.

Заговорившая о скором замужестве Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками иным важным событием, которое скоро произойдет в ее жизни.

Вернувшись в столицу буквально на ночь Ольга посетила светское мероприятие, фотографии которого затем разместила в своем личном блоге. Один из снимков она практически посвятила своей матери Ирине Александровне.

"Знаю, что эта фотография точно понравится моей маме. Мама, я тебя люблю. Буду в Питере в конце мая", – трогательно подписала снимок Ольга Бузова.

Многие считают очень милой заботу певицы о своей маме, которая, как и ее отец, проживает в Северной столице. Даже несмотря на плотный график, Ольга время от времени находит возможность посетить Санкт-Петербург, чтобы побыть немного времени с близкими. И здорово, что для посещения она выбрала конец мая, ведь сейчас в Петербурге ожидается сильное похолодание, сообщает телеканал 360.



Напомним, что на настоящий момент родители Ольги Бузовой давно уже развелись. Ее мать Ирина Бузова занимается исключительно карьерой, а отец звезды шоу-бизнеса Игорь Бузов счастлив в новом браке.

Тем не менее, вместе родители экс звезды "Дома-2" прожили почти 20 лет. Встретились они еще в 80-е и сразу влюбились. Впоследствии бурный секс Ирины Бузовой с бывшим на настоящий момент мужем и привел к зачатию малышки, которая стала Ольгой Бузовой – одной из главных звезд России.



