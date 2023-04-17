Далеко ли бежал капитан Волконогов? Пираты и онлайн-прокат – как кино и Минкульт оказались в разных командах

Разбираемся в вопросе.

Все западные фильмы из российских онлайн-кинотеатров до конца апреля точно уйдут. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев недавно посоветовал в связи с этим обращаться к «правильным пиратам». А они тут как тут — и даже нашумевший фильм «Капитан Волконогов бежал» слили в сеть. Давайте разбираться — какие они эти «правильные пираты» и как до этого у нас дело дошло?



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В удивительное время мы всё-таки живём. Министерство культуры РФ борется за права американских фильмов в российском прокате, упорно отказываясь от принятия законопроекта по параллельному импорту в сфере кинопоказа. И здесь уже даже речь не о несчастных кинотеатрах, ежедневно взывающих с мольбами в адрес отечественного Минкультуры, потому что они находятся на грани банкротства, которым нечего показывать и которых просто нагло кинули вместе с уходом из России Голливуда, вдребезги разбив всю многолетнюю работу предыдущего министра культуры РФ Владимира Мединского по возрождению российского кинематографа. Теперь уже понятно, что никакой поддержки кинотеатрам не будет, а вместе с ними и российскому кино — новое руководство Минкультуры сознательно устранилось от решения проблемы. В ближайшее время и онлайн-кинотеатры останутся полностью без западного контента — мировые гиганты изымают свои фильмы из российских онлайн-библиотек. И вот, нам уже на полном серьёзе рекомендуют обращаться за помощью к пиратам. Как же быть? Ведь мы с ними вроде как недавно боролись, ведь российскому кино невозможно ничего заработать рядом с такими ушлыми ребятами. Но удивительней всего формулировка Министерства культуры — по какой именно причине оно не принимает никаких мер. Оказывается, что отечественное Минкультуры не хочет нарушать права западных кинопроизводителей и считает необходимым соблюдать все международные договоры в сфере авторского права из опасения, что в противном случае российское кино перестанут совсем показывать на Западе. Неужели правда? Да нет, конечно. Просто все крупные российские кинопроизводители имеют западных бенефициаров. И получить санкции за неосторожное решение по «поддержке российского кино» очень не хочется.

Забавно, что российским фильмам, которые ещё недавно являлись фаворитами и гордостью отечественного Минкульта, ставились в пример молодым кинематографистам не только как успех качественной «копродукции» на международных рынках (шутка ли — Россия, Эстония и Франция делают фильм вместе), но и как результат эффективной международной работы по продвижению российского кино (и то правда — о российском кино снова заговорили), и даже претендовали на национальные кинопремии («Золотой Орёл» и «Ника»), теперь даже не выдают прокатные удостоверения, лишая легального кинопоказа в России, фактически отдавая их на растерзание всем голодным кинопиратам.

А ведь мы когда-то смеялись над выдающимся режиссёром Юрием Кара, который в лучшие для российского кинопроката годы умудрился дождаться слива в Интернет своего нашумевшего фильма «Мастер и Маргарита», пролежавшего «на полке» почти 20 лет. Юрий Викторович Кара тогда говорил, что фильмы воруют прямо с рабочего стола на Мосфильме…Все были уверены, что «с нами-то такого точно не будет!». И вот теперь один в один ситуация произошла не с каким-нибудь простеньким фильмом, а с недавним фаворитом Минкульта (фильм создавался при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и активно продвигался Министерством на всех международных кинофестивалях) — кинокартиной «Капитан Волконогов бежал». Что же случилось?

Характерно, что все фавориты предыдущего состава Департамента кинематографии Минкультуры России (во главе со Светланой Максимченко) в нынешнее время имеют проблемы с прокатными удостоверениями. Ничего хорошего в этом нет, это свидетельствует о непоследовательности в решениях Министерства культуры РФ, и не факт, что сегодняшние лидеры завтра не окажутся на задворках. Всё-таки, как мне кажется, если из серьёзных министерских кабинетов фильмы несколько раз назывались «прорывом» и «нашей гордостью», их, как минимум, следует довести до премьеры. Тем более, что фильмы этого заслуживают.

Удивительно, что здесь нет скандала, как в случае с сериалом «Монастырь». Вероятно, продюсеры картины сознательно пошли на компромисс, отказавшись от какого-либо конфликта, ведь деньги любят тишину. Возможно, что кому-то из продюсеров картины это не понравилось и он настаивал на немедленном выходе картины в прокат, пусть даже и в пиратском варианте. Не исключено, что конфликт случился внутри самой продюсерской группы.

СБЕЖАЛ ИЛИ НЕТ

Известно, что современные кинопродюсеры весьма щепетильно относятся к возможной утечке своей кинопродукции в руки пиратов, а потому научились выстраивать беспрецедентные меры безопасности. Но вот, не так давно, в феврале этого года, фильм «Капитан Волконогов бежал» появился на пиратских стримингах. Причём на слитой копии стоит водяной знак «Ника». Журналисты, конечно, первым делом подумали, что в сети оказалась копия, отправленная комитету старейшей российской кинопремии, а решение запустить альтернативный «кинопрокат» в обход прокатного удостоверения Минкультуры принял кто-то из академиков. Но интересна и другая версия. Никнейм «Ника» вполне может принадлежать и одному из продюсеров картины — Евгению Никишову, и исполнителю одной из главных ролей — Никите Кукушкину. Последнее, впрочем, наиболее вероятно — Никита как яростный активист «Гоголь-Центра» известен своими радикальными взглядами и вполне мог пойти на такой шаг. Это подтверждает версию, что слить в сеть кинокартину, действительно, мог кто-то из своих.

Вполне вероятно, что премьеры просто не дождались — вначале российский Минкульт планировал выпустить картину в широкий прокат в марте 2022 года, затем премьеру перенесли на осень, а потом и вовсе отменили.

В то же время такая сознательная «перестраховка» чиновников Минкульта от скандала с премьерой фильма нам представляется несколько надуманной. Фильм сделан настолько хорошо, что это защищает его от любых манипуляций и дискредитаций. Это, действительно, очень неплохое кино. Скорее всего, решение не показывать пока картину было принято самими продюсерами из соображений «не буди лихо».

Так что же? Сбежал ли от нас капитан Волконогов, подобно многим деятелям культуры в 2022 году, навлекшим на себя гнев патриотически настроенной публики или ещё вернётся? Смогут ли Россия, Эстония и Франция когда-нибудь снова объединиться ради кино? А ведь в этом и есть назначение искусства — объединять народы и государства…

ТЯЖЕЛАЯ ТЕМА

У этого фильма тема, прямо скажем, непростая. И, вполне вероятно, способна вызвать гнев у радикально настроенной патриотической публики, стремящейся вернуть моду на непогрешимость энкаведешников. Сотрудники НКВД в этом фильме непогрешимыми не выглядят. Оно и понятно. У них другой род занятий. Фильм рассказывает о Ленинграде 1930-х годов и о раскаявшемся сотруднике НКВД, который просит прощения у всех людей, которым причинил страдания. Удивительно, что авторы буквально заигрывают с образом бросившего вызов системе чекиста. Это ведь в какой-то степени и про нашего Президента, в своё время принявшего решение встать на сторону Анатолия Собчака, будучи действующим сотрудником КГБ? Президент и сам говорил об этом факте своей биографии в одном из своих интервью. Капитан Волконогов в фильме мечтает попасть в рай, а кто ещё публично говорил про рай в российском медиапространстве в последние годы? Правильно. Скандал на премьере если не обеспечен, то весьма тщательно подготовлен — авторы сознательно с этим играют.

В этом фильме намеренно много гротеска (например, форма у НКВД-шников — красная, какой у них никогда не было), и лица прохожих настолько несчастные, что кажется будто это не Ленинград 1930-х, а нищая и несчастная Москва 1990-х (в Ленинграде 1930-х, напротив, было время надежд — люди жили весело, исступлённо бросаясь на каждую новую «стройку века», там были совсем другие лица!), и — самое главное — за весь фильм мы не увидим не только ни одного умного человека, но даже просто интеллигентного человека. И это в Ленинграде-то! Так и хочется закричать: «Не верю!». Но нет. Всё-таки фильму веришь, эмоционально веришь в ту реальность, в которую погружают тебя авторы. Что вот так всё совпало, что вокруг наших персонажей такая жизнь. Там, чуть-чуть подальше, и другие лица, яркие, наверное, есть, и умные люди, а вот здесь так оказалось, что рядом с нашими персонажами только мрак. Авторам почти удаётся убедить зрителей в своей эмоциональной правде. Но при этом «правда» сюжетная вызывает много вопросов.

Обидно, что отечественный киноистеблишмент сосредоточен исключительно на теме «красного террора». Как будто «белого террора» не существовало. А ведь он существовал, и был не менее, а может быть даже более страшным, чем красный. Об этом много писал мой прадед Савелий Андреевич Ермак (наша кинокомпания «ЕРМАК» недавно издала книгу его мемуаров-воспоминаний «Мой путь») — он рассказывал, что в Минусинских лесах, в Сибири, по распоряжению Колчака обнажённые трупы стариков, женщин и детей с вырезанными на лбу красными звёздами складировали на железнодорожных станциях, чтобы все проезжающие мимо видели, что будет с коммунистами. И это было во время гражданской войны, сразу после 1917 года, до начала 1920-х годов. Были и другие зверства со стороны белогвардейских карателей. А в 1930-е годы, когда мой прадед уже работал начальником одного из отделов Сибторга, в тяжёлые годы «ежовщины», действительно, ходила поговорка среди руководящего состава: «Если сутки прошли и тебя не арестовали — слава богу. Жди на следующие сутки». Так между собой говорили все руководящие работники. И так, действительно, было. Однако в этот же год, в 1937, мой прадед получил возможность выучиться в Ленинграде на курсах повышения квалификации для руководящих работников торговли. Значит, всё-таки не только ужасы были в ту эпоху, но и что-то хорошее? НКВД-шники (такие как в фильме) в реальности, кстати, тоже были — они описаны в книге моего прадеда (к примеру, сотрудник ОГПУ с каменным лицом, способный ни с того ни с сего застрелить собаку, без всякой причины, да и вообще способный на любое преступление — это всё, действительно, было). Но вместе с этим были вокруг и приличные, умные, чувствующие люди, желающие учиться всему новому, гордящиеся своей страной и готовые жизнь за неё положить, честно восстанавливающие её из руин после гражданской войны. И таких людей было гораздо больше. Дневникам своего прадеда я верю, почему-то, значительно больше, чем сценарию этого фильма.

В фильме омерзительно показан «конвейер по расстрелам». Авторы буквально хотят впихнуть в нас мысль, что вся власть той эпохи была маниакально настроена на истребление своей нации. Нас хотят снова заставить каяться за все наши прошлые прегрешения, хотят рассказать нам, что у этой страны не было великого прошлого. Сегодня все хотят этого от России. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. И не факт, кстати, что монолог Александра Яценко, изображающего весьма посредственно в этом фильме подлеца и негодяя, некоего «майора Гвоздева», разоткровенничавшегося перед Волконоговым об истинных смыслах и намерениях их деятельности, не зазвучит вскоре совершенно по-новому. Предателей у страны и впрямь развелось сегодня уж слишком много, не факт, что старые методы не будут востребованы. Яценко, кстати, единственный из актёров, кто в этом фильме играет явно очень плохо. Впрочем, как и в другом, уже «патриотическом» фильме, противоположном по смыслу и значению «Волконогову» — в «Праведнике», Яценко снова не на своём месте.

При этом в фильме много прекрасных актёров, нельзя не отметить высококлассное исполнение ими своих ролей. Здесь потрясающий Юра Борисов умело держит в напряжении зрителя весь фильм, не давая ему ни малейшего шанса отвлечься от своего изображения. Правда авторы эксплуатируют только одну его краску — пристальный взгляд из-под бровей, а это артист более высокого уровня и может он гораздо больше. Работать по такому принципу с таким артистом — это всё равно, что ездить на Феррари со скоростью 20 км./час, никогда не поймёшь, в чём кайф. В фильме довольно удачно присутствует и чудный Тимофей Трибунцев, он здесь невероятно похож на настоящего Феликса Эдмундовича в своём кожаном пальто, здесь и брутальный Владимир Епифанцев и даже Наталья Кудряшова здесь на своём месте, хотя и сыграла всего маленький эпизод — она прекрасно исполнила роль врача.

И несмотря на всё это, в фильме очень гнетущая, неприятная, а порой и просто явно лживая атмосфера. Хорошо с лёгким смешком рассуждать о том, что происходило в твоей стране когда-то давно, не опасаясь никаких последствий. А вот глядя на очевидный саботаж любой патриотической деятельности со стороны чиновников Министерства культуры РФ, понимаешь, что не факт, что «особые методы», показанные в фильме, никогда не будут востребованы. А потому кому-то и, действительно, может быть лучше сбежать…

Неправда, кстати, что западный зритель любит смотреть на униженную Россию, уничтожающую саму себя. Это неправда. Скорее наши продюсеры любят показывать для запада такую Россию, и это не одно и то же. Помню, что когда я учился на актёрском факультете в Саратове с нами учились пять французов, которые именно в то время, когда вся наша элита отправляла своих детей учиться во Францию, специально приехали в Россию, потому что знали, что здесь великая актёрская школа, здесь великие имена, они знали Станиславского и именно поэтому сюда приехали. За границей очень уважительно относятся к России, важно, как мы сами к себе относимся. Порой мы сами себя представляем в неприглядном свете и этот фильм именно такой. К вопросу о репрессиях — стоит напомнить, что в прогрессивной Франции только в 1939 году перестали отрубать головы на площади с помощью гильотины. При Сталине расстрелы происходили хотя бы не на площадях…

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ ИЛИ ТЕЛЕВИЗОР?

Впрочем, скоро, судя по всему, «Капитан Волконогов бежал» всё-таки выйдет на одной из платформ онлайн-кинотеатров. Вероятно, это будет «Kion» — у производителя «Волконогова», кинокомпании «LookFilm» диалог с этим онлайн-сервисом налажен, ещё один продукт этой кинокомпании — сериал «Почка» с Любовью Аксёновой в главной роли, фактически стал визитной карточкой Kionа. Кстати, на днях вышел второй сезон этого нашумевшего сериала — обязательно посмотрите, если ещё не видели. Это про современную жизнь современных молодых людей. Честно. Без прикрас. По-настоящему. А первый сезон сериала сейчас с успехом идёт в эфире Первого канала.

Вообще, в онлайне в последнее время вышло очень много чего интересного. Например, новый «Фандорин». На этот фильм многие возлагали большие надежды, но он их как-то не оправдал. Авторы хотели выглядеть смелыми, но это у них это не получилось. Но даже в этом фильме есть на что посмотреть. Например, на Максима Матвеева в роли царя. Есть в онлайне и безусловные хиты. Например, фильм «Надвое» Валерия Тодоровского — вот удивительное кино. Которое тебя перемалывает насквозь. Хочется бросить всё и отправиться в Питер. Потому что этот город, действительно, может изменить всю твою жизнь.

Ну и, безусловно, говоря о кино, нельзя не отметить и настоящий хит последних недель — сериал «Шпион» режиссёра Вано Бурдули (в титрах — Иван Стаханов) с Сергеем Безруковым в главной роли, который прошёл в эфире Первого канала. Этот фильм, действительно, большая удача. Кстати, это кино тоже о чекистах. Только, в отличие от «Волконогова», о чекистах, которые своей кровью защищают свою Родину. Помню, когда я учился во ВГИКе, известный продюсер Сергей Сельянов (продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2») нам рассказывал историю о том, что его пригласили как-то в ФСБ и предложили снять хороший фильм о сотрудниках органов безопасности, чтобы молодые ребята захотели поступать в Академию ФСБ. И спросили: «Какой бюджет Вам надо?». Сельянов тогда начал «кочевряжится», начал говорить, что так не получится, «это надо девять фильмов таких снять и один может быть выстрелит». Они жутко на него обиделись, потом ходили по коридорам и говорили: «Сельянов совсем охренел, девять бюджетов хочет». Они по-своему его ответ поняли. Так вот, сериал «Шпион» на Первом канале выстрелил так, как надо, без всяких «девяти бюджетов». Здесь и герой есть, и сюжет, и история потрясающая. Очень хороший сериал. А мальчишки ещё долго будут играть в подполковника Рыбина — как мы играли когда-то в гардемаринов или в «Судьбу барабанщика» Гайдара. У Безрукова получилось сделать образ своего героя почти нарицательным, настоящим, запоминающимся. Этот фильм будут помнить ещё много лет.

Вот так. Значит, и про чекистов можно сделать талантливое кино! Это информация, кстати, к размышлению для всех желающих. Если Вы хотите, чтобы про вас сняли хорошее кино, но вам говорят, что это будет стоить девять бюджетов — не верьте. Просто, вы не знаете к кому надо обращаться. Пишите нам — что-нибудь обязательно придумаем! До встречи!