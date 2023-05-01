Пуля ранила в голову: Тиньков умер 1 мая

Снайпер застал Тинькова врасплох.



Говорят, что хорошие люди долго не живут — они на небесах нужны. Поверье это часто вспоминают, когда уходят настоящие ангелы во плоти. Возможно, Тиньков был слишком хорош для этого мира, который поглотила кровопролитная война.

Он умер 1 мая, оказавшись жертвой столкновения двух братских народов, которые начали делить границы ценой могильных крестов. Тиньков умер слишком рано, как и множество едва возмужавших мальчишек.

Сколько жизней оказалось загублено лишь потому, что власти не смогли провести нормальные переговоры? Из-за глупых амбиций должностных лиц брат пошел на брата в адской резне.

Перед смертью Тиньков проявил настоящий мужской характер и отвагу. Поздно вечером 1 мая его группа подверглась нападению из засады. Команда попала под перекрестный гранатометный и автоматный огонь, а Тиньков отдавал всем распоряжения, пытаясь спасти как можно больше людей.

В момент, когда накал угрозы снизился, затаившийся снайпер выпустил пулю, которая ранила Тинькова в голову. Так ушел любящий муж и сын, а страна потеряла своего героя.

Сегодня, 1 мая, спустя 28 лет со дня кончины майора милиции Валерия Анатольевича Тинькова, мы вспоминаем ожесточенные события Первой чеченской войны, в которой он пал совсем молодым — на 38 году жизни. Лишь обращаясь к истории, своим истокам и пониманию общечеловеческого единства еще можно попытаться оставить будущим поколениям не беспробудный мрак из скорби и боли, а чистое небо над головой.