"Сгорела за несколько часов": В детском лагере зафиксирована первая смерть от вирусного менингита

Смерть произошла от тяжелого и заразного заболевания. При этом в лагере продолжают находиться дети.

В детском лагере "Контакт" в Калужской области умерла директор Валентина Ананкина. Об этом сообщается на странице лагеря "ВКонтакте".

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"С прискорбием сообщаем, что директор программы "Контакт" Ананкина Валентина погибла. Выражаем соболезнование родным и близким. Смерть не связана с ее профессиональной деятельностью. 4 смена состоится как обычно, без изменений... Мы временно закроем комментарии на странице, просим нас понять", – говорится в сообщении на странице лагеря "ВКонтакте".

Однако причину трагедии в детском учреждении почему-то не разглашают. Как сообщил знакомый с ситуацией источник в беседе с "Дни.ру", директор лагеря "Контакт" умерла после стремительно развивающегося заболевания. Сообщается, что речь идет о вирусном менингите, который может представлять смертельную опасность для остальных детей.

По данным источника, директор лагеря "Контакт" почувствовала себя плохо после закрытия третьей смены. Неожиданно у нее поднялась высокая температура, по телу пошли пятна. По каким-то причинам бригада скорой помощи не оказала должной помощи на месте и не диагностировала менингит. Женщина сгорела на глазах всего за несколько часов. После многократных обращений в скорую ее забрали в больницу, где в реанимации она скончалась.

Несмотря на то, что после такого инцидента в лагере должна была проводиться тщательная обработка и проверки, руководство приняло решение набирать четвертую смену. При этом по словам родителей, причину смерти директора лагеря замалчивают.

"Причину не разглашают. У меня сомнения... Что-то там нечисто. И вообще, если причина смерти – вирус, то эту смену должны были не собирать наверное, санитарную обработку провести, чтоб никто больше не пострадал... А если, не дай бог, это еще раз проявится, то это будет криминал!!! За скрытие информации!" – рассказала родительница одного из детей в беседе с "Дни.ру". По словам матери воспитанника, родителям запретили приезжать в лагерь, а у детей изъяли мобильные телефоны.

Стоит отметить, что сейчас в детском лагере "Контакт" дети уже чем-то болеют, но руководство называет эту болезнь ротавирусом.

"Уважаемые родители. Не волнуйтесь по поводу 4 смены. Ротовирус не из-за бассейна и воды. Все смывы взяты. Ротовирус от детей, которые часто уже приезжают с ним или его началом", – говорится в сообщении лагеря на странице "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в Пензенской области двое детей заразились вирусным менингитом. Рост заболеваемости наблюдается также в Югре и в Казахстане. Там зафиксированы вспышки этой болезни.