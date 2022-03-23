Зверское убийство: Семью с двумя детьми зарезали в Нижнем Новгороде

В центре Нижнего Новгорода обнаружили четыре трупа — мужчину, его жену и двое их несовершеннолетних детей. Как сообщает Царьград, тела нашли в обыкновенной квартире.
У всех жертв имеются ножевые ранения. Согласно имеющимся данным, убитый глава семьи был влиятельным бизнесменом. Отдельные эксперты не исключают, что он является виновником произошедшего, пишет "Пятый канал".
Возбуждено уголовное дело. Место происшествия изучают специалисты. Следователи и криминалисты включились в работу, чтобы выяснить детали.