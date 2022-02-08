В центре Москвы девушка пострадала из-за падения на нее льда с крыши здания

В центре российской столицы произошел инцидент. Уточняется, что девушка получила травму из-за падения на нее льда с крыши здания.
Пострадавшая была госпитализирована, передает "Общественная служба новостей". Обстоятельства случившегося выясняются.
В центре российской столицы произошел инцидент. Уточняется, что девушка получила травму из-за падения на нее льда с крыши здания.
Пострадавшая была госпитализирована, передает "Общественная служба новостей". Обстоятельства случившегося выясняются.
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