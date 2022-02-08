В Подмосковье загорелся газопровод

В районе деревни Беляниново в Мытищах произошло повреждение газопровода. Предварительно установлено, что ЧП случилось во время работ, которые проводила коммерческая организация.
Как сообщает телеканал "360", сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в районе семи утра. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается факельное горение в поле, факел высотой семь метров, угрозы строениям нет", – отметили в службе. Возгорание ликвидировали к девяти утра. Выяснением обстоятельств случившегося занялась прокуратура Московской области.