В Новой Москве поймали мигранта-насильника

В Новой Москве полиция схватила мужчину, которого подозревают в изнасиловании девушки и покушении на изнасилование еще одной женщины. Следствие полагает, что задержанный 28 августа напал на 21-летнюю местную жительницу и надругался над ней. Второй раз он вышел "на охоту" 1 сентября, попытался изнасиловать 43-летнюю женщину, однако она отбилась и убежала.

Как сообщает "Царьград", задержанным оказался приезжий из ближнего зарубежья. Мужчине уже предъявлено обвинение.