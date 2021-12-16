В квартире супругов в Балашихе обнаружили 1480 свертков с наркотиками

На подземной парковке в подмосковной Балашихе полицейские задержали пару. Во время обыска у женщины было обнаружено 22 свертка с 11 граммами кокаина.
После обыска в арендованной квартире супругов нашли еще около полутора килограммов наркотических веществ. Порошкообразное вещество было рассортировано по сверткам. Всего в доме задержанных полицейские обнаружили 1480 пакетиков.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", на подозреваемых завели уголовное дело о покушении на незаконную торговлю наркотиками. Пару заключили под стражу.