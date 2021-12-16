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Происшествия

В квартире супругов в Балашихе обнаружили 1480 свертков с наркотиками

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На подземной парковке в подмосковной Балашихе полицейские задержали пару. Во время обыска у женщины было обнаружено 22 свертка с 11 граммами кокаина.

После обыска в арендованной квартире супругов нашли еще около полутора килограммов наркотических веществ. Порошкообразное вещество было рассортировано по сверткам. Всего в доме задержанных полицейские обнаружили 1480 пакетиков.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", на подозреваемых завели уголовное дело о покушении на незаконную торговлю наркотиками. Пару заключили под стражу.

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16 декабря 2021, 10:47 Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник

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