Умерла бывшая жена Алена Делона

Французский кинематограф понес огромную потерю. Стало известно, что умерла культовая актриса Натали Делон.
Артистка была в браке с Аленом Делоном. Известно, что она не дожила до своего 80-летия. Обстоятельства смерти Делон не раскрываются.
Французский кинематограф понес огромную потерю. Стало известно, что умерла культовая актриса Натали Делон.
Артистка была в браке с Аленом Делоном. Известно, что она не дожила до своего 80-летия. Обстоятельства смерти Делон не раскрываются.
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