Жуткий ураган разрушает Москву: поваленные деревья, травмы и смерть

По состоянию на 14:00 13 марта в Москве упали 125 деревьев. Это произошло из-за штормового ветра, который начался в столице еще в четверг. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
Также стало известно, что из-за стихии погиб один человек. По данным Следственного комитета, который уже начал проверку по данному факту, одно из деревьев упало прямо на проезжую часть на улице 1-я Мясниковская и придавил двигающийся автомобиль Mazda. Известно, что машина проехала еще 100 метров, а потом врезалась в припаркованные авто. Находящийся за рулем мужчина погиб. Телеграм-канал "112" пишет, что ему было 45 лет.
Кроме того, несколько человек были травмированы в результате поваленных деревьев и упавших конструкций. Медики уже оказывают им первую помощь.
Ранее сотрудники МЧС сообщали, что сильный ветер угрожает здоровью горожан. Они призывают жителей Москвы быть предельно внимательными, по возможности не выходить на улицу во время урагана и укрываться в зданиях.
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