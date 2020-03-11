Зима не сдается: москвичам пообещали возвращение холодов

Синоптики прогнозируют возвращение холодной погоды в столицу в ближайшие выходные. По словам специалистов, воздух начнет остывать уже в четверг, сообщает "Москва 24".
Метеорологи ожидают, что к концу недели столбики термометров будут показывать -1 днем и -6 ночью. Эксперты напоминают, что для марта это нормально. Также москвичи смогут увидеть снег – он выпадет в субботу или воскресенье.
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