Разрушился один из самых больших телескопов в мире

Научное сообщество потрясено известием о ЧП. В прессе появились данные о том, что в Пуэрто-Рико был разрушен радиотелескоп Аресибо.
Стоит отметить, что его называю одним из самых значимых научных сооружений. Три года назад радиотелескоп был серьезно поврежден после урагана "Мария", напоминает URA.ru.
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