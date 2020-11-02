Умерла звезда фильма "В бой идут одни старики"

Сегодня отечественное киносообщество было потрясено трагическим известием. В СМИ пишут, что умер артист Александр Немченко.
По данным "Ura.ru", актер не дожил до своего 67-летия. Широкой аудитории Немченко известен по роли в фильме "В бой идут одни старики".
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