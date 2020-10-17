В Москве умер продюсер фильма "Водитель для Веры" Михаил Зильберман

Российское киносообщество потрясено трагическим известием. В прессе появились данные о том, что ушел из жизни знаменитый продюсер Михаил Зильберман.
Известно, что кинодеятель не дожил до своего 69-летия. Широкой аудитории Зильберман известен по работе над фильмом "Водитель для Веры".
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