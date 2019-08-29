Органы дороже: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Родители недавно погибшей в Турции несовершеннолетней модели заявили о том, что у их дочери могли изъять органы. После транспортировки тела в Россию выяснилось, что у девушки не весь комплект внутренних органов. прочитано 778 раз Ее доставили в частную турецкую клинику "Сиедра" с подозрением на воспаление аппендицита. До этого, находясь на отдыхе на одном из курортов, модель пожаловалась на боли в животе и общее ухудшение самочувствие. ПО ТЕМЕ Пострадавшая в отеле Турции русская девочка не транспортабельна Россияне массово гибнут в Турции Десятки россиян застряли в Турции из-за поломки самолета По словам родителей погибшей, вместо того, чтобы оказать пациентке квалифицированную помощь, врачи гоняли россиянку из одной клиники в другую. Потом слишком долго проводили анализы, держали модель в палате на протяжении 9 часов и накладывали горячую грелку на вздувшийся живот. "Это, наверное, убийство. Первый диагноз был "острый аппендицит", но никто из врачей ничем не занимался – ребенка просто убили капельницами и анализами. А ради чего? Мы сейчас читаем про такие же ситуации, и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов – очень большая вероятность, что наша дочь не в полном сборе вернулась домой", – сообщил журналистам отец модели. Как сообщает издание "Экспресс Газета", спустя 9 часов мучений несовершеннолетняя скончалась от перитонита. Она перенесла две остановки сердца. Никаких справок и анализов родителям девушки не выдали. Тем не менее, представители клиники, в которой погибла россиянка уверены, что не может быть и речи об изъятии органов. Свою невиновность клиника готова отстаивать в суде. Красноярский СК РФ сообщил, что будет проведена повторная экспертиза. Специалисты Следственного комитета проведут вскрытие трупа девушки. О результатах станет известно в сентябре.

29 августа 2019, 16:18