Россияне массово гибнут в Турции

Генконсул России в Анталье Олега Рогоза сообщил, что в 2019 году десятки россиян погибли во время отдыха в курортном городе. По его мнению, высокая смертность связана с тем, что туристы не всегда могут адекватно оценить состояние своего здоровья и пренебрегают рекомендациями врачей, передает РИА Новости.
Россияне часто злоупотребляют алкогольными напитками, ведут себя беспечно на выездных экскурсиях и забывают об осторожности во время плавания. Наиболее уязвимыми являются пожилые люди. В жарком и влажном климате у них обостряются хронические заболевания, передает "Царьград".
Турция является одним из самых популярных мест среди российских туристов. В прошлом году Анталью посетили 4,8 миллиона жителей страны. По мнению экспертов, в 2019 году число туристов, отдыхающих в курортном городе, может превысить 5 миллионов, передает телеканал "360".
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