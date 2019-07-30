Россияне массово гибнут в Турции

Генконсул России в Анталье Олега Рогоза сообщил, что в 2019 году десятки россиян погибли во время отдыха в курортном городе. По его мнению, высокая смертность связана с тем, что туристы не всегда могут адекватно оценить состояние своего здоровья и пренебрегают рекомендациями врачей, передает РИА Новости.

Россияне часто злоупотребляют алкогольными напитками, ведут себя беспечно на выездных экскурсиях и забывают об осторожности во время плавания. Наиболее уязвимыми являются пожилые люди. В жарком и влажном климате у них обостряются хронические заболевания, передает "Царьград".

Турция является одним из самых популярных мест среди российских туристов. В прошлом году Анталью посетили 4,8 миллиона жителей страны. По мнению экспертов, в 2019 году число туристов, отдыхающих в курортном городе, может превысить 5 миллионов, передает телеканал "360".