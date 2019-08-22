Пострадавшая в отеле Турции русская девочка не транспортабельна

Прилетевшие из Петербурга в Турцию врачи рассказали о состоянии девочки, которую затянуло насосом в бассейне одного из местных отелей. Медики заявили, что сейчас идет речь о борьбе за жизнь ребенка, перевозить ее куда-либо не представляется возможным, пишет "Петербургский дневник".
Пока девочка находится в коме. Провести исследования КТ и МРТ также не представляется возможным. Врачи диагностировали поражение головного мозга и легких.
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