Десятки россиян застряли в Турции из-за поломки самолета

В международном аэропорту Антальи в Турции был задержан вылет рейса 9338 авиакомпании "Ямал" в Москву. По словам очевидцев, борт не смог взлететь со второй попытки.
Около часа людей держали в салоне самолета, затем вывели обратно в терминал. Представитель авиакомпании в беседе с одним из пассажиров сообщил, что проблема в двигателе: сработала сигнализация, ведутся технические работы.
Людям выдали воду, но отказались проставлять отметки о задержке рейса, предложив фиксировать все данные табло на камеру мобильного телефона, передает корреспондент "Дни.ру". На момент публикации материала, вылет рейса авиакомпании Ямал был отложен как минимум на четыре с половиной часа.
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