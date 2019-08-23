Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

В США умер один из самых богатых людей планеты Дэвид Кох. О трагическом известии сообщил брат бизнесмена. "С тяжелым сердцем я объявляю о кончине моего брата Дэвида", – говорится в заявлении родственника умершего. Стоит отметить, что Кох являлся сыном основателя компании Koch Industries. Состояние братьев за год увеличилось до 125 миллиардов долларов, отмечает Life.
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