Внучка Кеннеди умерла от передозировки

Внучка американского политика Роберта Кеннеди скончалась в результате передозировки наркотиков, сообщает RT со ссылкой на издание The New York Times. Ее обнаружили мертвой в семейном поместье в Хайэннис-Порт в штате Массачусетс.
"Наши сердца разбиты после потери нaшей любимой Сирши", – цитирует родственников девушки НСН. По словам близких, ее жизнь была наполнена "надеждами и любовью".
Сирша была внучатой племянницей 35-го президента Америки Джона Кеннеди. Отец девушки Роберт Кеннеди занимал пост генерального прокурора в 1961-1964 годах, передает телеканал "360".
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