Грузинский политик Михаил Саакашвили сломал руку пожилой женщине. Инцидент произошел 9 июля в Одессе возле здания суда.
Как передает издание "Известия", государственный деятель вышел со сторонниками на пикет против мэра города Геннадия Труханова, которого подозревают в незаконной покупке бывшего завода "Краян". Михаил Саакашвили попытался пробраться сквозь толпу к зданию суда и ударил женщину, которая стояла перед ним.
Пенсионерка упала на пол. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у женщины перелом руки.
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