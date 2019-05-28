Китайские туристы погибли в страшном ДТП в Уссурийске (видео)

Туристический автобус перевернулся на трассе под Уссурийском, сообщает "Царьград". В салоне находились 48 человек, все они – граждане КНР.
По данным "Говорит Москва", жертвами стали два туриста, 19 получили ранения. Официального подтверждения информации пока нет. На месте работают экстренные службы и медики. Причины и обстоятельства страшной аварии уточняются.
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