Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Британец Эдриан Оуэн не справился с управлением байком на горной трассе. Мотоциклист выжил – из больницы он шлет благодарность всем, кто принимал участие в операции по его спасению.
"Мне крайне повезло, что выжил. Я бы хотел поблагодарить спасателей, команду санавиации, медперсонал и всех, кто помог мне выжить", – написал Оуэн в Facebook.
Спасатели доставили мотоциклиста в больницу на вертолете. Врачи подозревают перелом двух позвонков. Кроме того, у байкера сломаны колено, запястье и челюсть.
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