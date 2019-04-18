Эрмитаж экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва

18 апреля после сообщений о минировании в Эрмитаже прошла эвакуация посетителей и работников из Зимнего дворца и Главного штаба. Представители музея отметили, что комплекс закрыт на вход.
Инцидент случился в день свободного посещения, пишет FlashNord. "Уже третий раз эвакуация происходит в бесплатный день", – цитирует пресс-службу Эрмитажа "Интерфакс".
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