В аэропорту Шереметьево произошла авария

Грузовой лайнер Boeing 747 в московском аэропорту Шереметьево задел краем крыла мачту освещения. Авария произошла в тот момент, когда тягач транспортировал самолет к месту стоянки.

По данным НСН, урон оказался незначительным. Вышедшую из строя деталь на заменили за четверть часа, передает RT.