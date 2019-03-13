В аэропорту Шереметьево произошла авария

Грузовой лайнер Boeing 747 в московском аэропорту Шереметьево задел краем крыла мачту освещения. Авария произошла в тот момент, когда тягач транспортировал самолет к месту стоянки.
По данным НСН, урон оказался незначительным. Вышедшую из строя деталь на заменили за четверть часа, передает RT.
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