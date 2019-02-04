Есть погибшие: в центре Москвы загорелся дом с квартирами Сафронова и Дапкунайте
Огонь вспыхнул в ночь на 4 февраля, около 00:55 мск. По первоначальным данным, возгорание началось в квартире, принадлежащей музыканту Юрию Башмету. В ней проживала его дочь Ксения, передает телеканал "360". Возгорание ликвидировали в 05:10.
В результате пожала погибли четыре человека, сообщает сетевое издание m24 со ссылкой на экстренные службы. Ранее говорилось о двух погибших и трех пострадавших.
Площадь обрушения составила 300 квадратных метров. Из-за возгорания в доме обвалились перекрытия, пишет RT. Тушению препятствовало то, что многие квартиры подверглись перепланировке. Всего в доме более 100 квартир. 42 человека эвакуированы. В данный момент жильцов начали пускать в здание.
По словам очевидцев, на месте происшествия были слышны хлопки, передает сайт "Комсомольская правда". Такие звуки образуются в результате взрывов аэрозольных баллончиков. Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности.
В пострадавшем от пожара доме находятся квартиры многих знаменитостей. Среди них – актриса Ингерборга Дапкунайте, художник Никас Сафронов и певица Любовь Казарновская, передает Telegram-канал Mash.
Дом был построен в 1913 году для служащих Московской конторы Государственного банка. Он относится к объектам культурного наследия.
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