Есть погибшие: рядом с Крымским мостом прогремел взрыв
Причиной ЧП стала перекачка сжиженного газа с одного судна на другое. В процессе этой несложной в техническом плане процедуры произошел мощный взрыв. Вероятно, ему предшествовала утечка газа.
После того, как за считанные секунды корабли были объяты огнем, морякам пришлось прыгать для спасения в воду. На 20:30 мск известно о десяти погибших и 14-ти спасенных моряках.
Всего на судах находился 31 человек, сообщает РИА Новости. В спасательной операции участвуют семь кораблей разного класса. Зарево пожара видно с берега.
Суда "Канди" и "Маэстро" шли под флагом Танзании, маршрут их движения не сообщается. Известно, что на судоходство в Керченском проливе происшествие не повлияло, оно осуществляется в штатном режиме.
СРОЧНО!— Крым. Реалии (@krymrealii) 21 января 2019 г.
Взрыв и пожар на двух танкерах у берегов Крыма: девять погибших – СМИ https://t.co/rKnRU7woMZ pic.twitter.com/55ZBwfsQLw
Последнее по времени происшествие в Керченском проливе произошло в ноябре 2018 года. Тогда три украинских корабля нарушили границу России и двинулись Черного моря в Азовское. Суда совершали опасное маневрирование в российских территориальных водах и не подчинялись требованиям наших пограничников.
Через несколько часов они были задержаны вместе с экипажами, а спустя несколько дней суд отправил моряков под арест на два месяца. 15 января суд в Москве продлил им содержание под стражей.
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