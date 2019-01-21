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Происшествия

Есть погибшие: рядом с Крымским мостом прогремел взрыв

Фото:most.life/multimedia
В Керченском проливе загорелись два турецких танкера. Пожару предшествовал мощный взрыв.
прочитано 1114 раз

Причиной ЧП стала перекачка сжиженного газа с одного судна на другое. В процессе этой несложной в техническом плане процедуры произошел мощный взрыв. Вероятно, ему предшествовала утечка газа.

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Крымский мост

Крымский мост

После того, как за считанные секунды корабли были объяты огнем, морякам пришлось прыгать для спасения в воду. На 20:30 мск известно о десяти погибших и 14-ти спасенных моряках.

Всего на судах находился 31 человек, сообщает РИА Новости. В спасательной операции участвуют семь кораблей разного класса. Зарево пожара видно с берега.

Суда "Канди" и "Маэстро" шли под флагом Танзании, маршрут их движения не сообщается. Известно, что на судоходство в Керченском проливе происшествие не повлияло, оно осуществляется в штатном режиме.

Последнее по времени происшествие в Керченском проливе произошло в ноябре 2018 года. Тогда три украинских корабля нарушили границу России и двинулись Черного моря в Азовское. Суда совершали опасное маневрирование в российских территориальных водах и не подчинялись требованиям наших пограничников.

Через несколько часов они были задержаны вместе с экипажами, а спустя несколько дней суд отправил моряков под арест на два месяца. 15 января суд в Москве продлил им содержание под стражей.

Автор: Александр Комаров21 января 2019, 20:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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