Названа причина смерти 22-летнего чемпиона России в драке с 51-летним охранником

Согласно предварительным данным, смерть 22-летнего чемпиона России по рукопашному бою, напавшего на 51-летнего охранника здания Центрального Телеграфа в центре Москвы, наступила из-за "компрессионной асфиксии в результате сдавливания груди и живота", передает сайт "ТВ Центр". Проще говоря, юный спортсмен задохнулся после того, как на него упал противник.
Напомним, драка произошла ранним утром 17 февраля. Сообщалось, что юноша заплутал по дороге из клуба и попытался проникнуть на закрытую территорию. Охранник решил его остановить. Между мужчинами возникла словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. На записи с камер наружного наблюдения видно, как борец несколько раз бьет своего соперника по голове, после чего они валятся на землю.
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