Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
Согласно последним данным, конфликт спровоцировал 22-летний уроженец города Ливны Орловской области. Молодой человек, чемпион России по рукопашному бою, заблудился по дороге из ночного клуба и попытался попасть на закрытую территорию, передает "Московский комсомолец".
Его попробовал остановить 51-летний охранник. Однако их разговор быстро перерос в перепалку, которая, в свою очередь, превратилась в драку. Видео с камер наружного наблюдения позволяет восстановить точную картину произошедшего.
На записи видно, что молодой человек начинает один за другим наносить охраннику удары по голове, а тот лишь выставляет руки, пытаясь смягчить удары. В какой-то момент агрессивный борец падает на землю.
Точные причины его смерти поможет установить вскрытие. Врачи не исключают, что парень мог погибнуть от не криминальных причин. В частности, называется версия о сердечной недостаточности.
Видеозапись встречи с фанатками появилась в Instagram
Звезда пожаловалась на здоровье
Стилист дала Примадонне несколько советов
Звезде нужно чаще бывать у косметолога
Популярные темы форума
Сумасшедшая бывшая жена
Сестра водит мужиков
Каковы шансы у Лазарева на Евровидение?
register
Клянёться что не изменял.
Жена не ценит мои подарки
Мы с ним в разных социальные слоях
Не кончаю с мужем
Тренер заглядывается на моего парня
Аршавин забирает деньги у бывшей
Муж прячет от меня заначку
Секс с братом
Вы верите в черную магию?
Петросян пустился во все тяжкие
Не могу поладить с "девами"
Сказал, что я бревно
Жена все тратит на себя
Муж сестры мой любовник
Его собака меня не любит
Как избавиться от клопов?
Отличный в постели, но скучный в жизни
Дочка любит больше папу чем меня
Как вы держитесь на диете?
Как убрать "ушки" на ногах?
Накричала на мужа при его друзьях
Меня не интересуют сплетни не приисылайте вашу дрянь мне
Если узнает что беременна - уйдет
Подруга своровала у меня кольцо
Сплетница подруга
Алкоголь во время диеты