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Происшествия

Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео

Фото: "Дни.ру"/Леонид Павлюченко
Утром 17 февраля в СМИ появилась новость, что на пороге здания Центрального Телеграфа в центре Москвы после потасовки скончался мужчина. Стали известны подробности произошедшего. Кроме того, сама драка попала на видео.
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Согласно последним данным, конфликт спровоцировал 22-летний уроженец города Ливны Орловской области. Молодой человек, чемпион России по рукопашному бою, заблудился по дороге из ночного клуба и попытался попасть на закрытую территорию, передает "Московский комсомолец".

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Его попробовал остановить 51-летний охранник. Однако их разговор быстро перерос в перепалку, которая, в свою очередь, превратилась в драку. Видео с камер наружного наблюдения позволяет восстановить точную картину произошедшего.

На записи видно, что молодой человек начинает один за другим наносить охраннику удары по голове, а тот лишь выставляет руки, пытаясь смягчить удары. В какой-то момент агрессивный борец падает на землю.

Точные причины его смерти поможет установить вскрытие. Врачи не исключают, что парень мог погибнуть от не криминальных причин. В частности, называется версия о сердечной недостаточности.

Автор: Геннадий Куприянов17 февраля 2019, 16:02

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