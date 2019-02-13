В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент
Пациент клиники, где лечились Иосиф Кобзон и другие знаменитости, скончался на операции в 2017 году. Было возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что причиной стала халатность медиков, передает Telegram-канал Mash. Теперь учреждение проверяют следователи.
В ноябре 2017 года 49-летний Сергей Потрашков лег в клинику из-за проблем с дыханием. Врачи нашли полип, который решено было удалить. Несложное вмешательство проводилось под местным наркозом. Во время операции у пациента прихватило сердце, отекли легкие, нарушилось кровообращение мозга.
Врачам, лечившим российских звезд, спасти Потрашкова не удалось. Оказывается, у него был ряд хронических заболеваний – атеросклероз, дистрофия печени и склероз поджелудочной железы. Медики об этих диагнозах не знали.
Отметим, что Иосиф Кобзон лечился в указанной клинике несколько лет. Певец перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Врачи поддерживали его состояние долгие годы.
В 2002-м Кобзон постоянно чувствовал недомогание, и обследование выявило рак предстательной железы. 30 августа 2018 года легендарного артиста не стало. Похоронили его рядом с матерью на Востряковском кладбище столицы.
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