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Общество

В диком скандале с продажей тел онкобольных всплыло имя Кобзона

Иосиф Кобзон. Фото: www.globallookpress.com
Обнаруженных в морге московской клиники покойников хранили для продажи. Следствие предполагает, что это только вершина айсберга – десятки тел уже были проданы. Клиникой ранее руководил Михаил Давыдов – лечащий врач Иосифа Кобзона.
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Основную версию следствия озвучил Telegram-канал Mash. По его данным, умерших раковых больных больше десяти лет берегли про запас – чтобы однажды продать в музей или в специализированную лабораторию.

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Сообщалось, что вечером 17 декабря сотрудники медучреждения на Каширском шоссе при осмотре холодильной камеры нашли четыре мумифицированных тела и фрагмент нижней конечности человека. По предварительным данным, они пролежали там более десяти лет. Следственный комитет проводит доследственную проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы. Опрашиваются работники больницы.

По данным Telegram-канала, в Национальный медицинский центр онкологии имени Блохина в конце ноября был назначен новый главврач Иван Стилиди. Он сразу же распорядился провести ревизию и обнаружил "сюрприз" в патологоанатомическом отделении.

Сообщается, что по делу об обнаружении тел в клинике Блохина допросят ее бывшего главврача Михаила Давыдова. Будучи руководителем клиникой, он лечил звезд первой величины – в том числе известного певца Иосифа Кобзона, умершего от рака в августе этого года.

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Публикация от Фотограф Александр Качалин (@alekka4alin2017)

Тем временем стало известно: в клинике имени Блохина опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что тела обнаружили в онкоцентре. Однако позже стало известно, что центр передал четыре неопознанных тела правоохранительным органам, передает ТАСС.

Автор: Андрей Евлампиев19 декабря 2018, 16:38
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