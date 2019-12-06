Неизвестный открыл стрельбу в московском ТЦ

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Пятница 6 декабря
Лента новостей
22:22
В Совете Европы призвали Киев повременить с законом о госязыке
20:57
Вылетевший из Москвы самолет экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажира
20:38
Неожиданный поворот в деле с "новыми Скрипалями"
20:37
Беременная звезда "Дома-2" закатила жуткую истерику со слезами прямо на съемках
20:26
Певица МакSим выходит замуж
20:15
Иномарка загорелась в Петербурге
20:01
"Проецирует свои страхи": Порошенко дали смачного пинка
19:37
Встреча Пугачевой со своим народом окончилась страшной давкой и криком
19:29
"Пипка как у Майкла Джексона": "голые" фото Успенской поразили Сеть
19:21
В Омске 12-летний ребенок угнал машину и скрылся
19:10
Как рыжий из "Иванушек" отреагировал на поспешное замужество бывшей
19:03
В Петербурге проверяют 20 станций метро из-за угрозы взрыва
18:59
Авен прокомментировал слухи о продаже Альфа-банка
18:50
"Не смогла сдержать слез": у Бузовой появился новый ухажер
18:45
Названы лучшие фильмы 2019 года
18:36
"Мы пять лет счастливы": Наргиз съехалась с любовником еще до развода с мужем
18:12
Озеро из крови животных вызвало омерзение (видео)
18:01
"Нация деградирует": солист "Ногу свело!" высказался о россиянах
17:55
В московских аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов
17:45
"Мама, не хочу, помогите": бывшая супруга хоккеиста Зайцева взмолилась о помощи
17:33
Марию Миронову заметили на прогулке с двухмесячным сыном
17:17
Умер отравившийся "Кротом" математик
17:04
Ученые нашли способ сделать рак излечимым
16:57
"У меня нет сестры!": брат отказался от Жанны Агузаровой
16:55
Совет на выходные
16:50
Выпившая школьница покусала и отпинала полицейских в Чебоксарах
16:28
Американцы лишились дара речи от доставшего посреди матча паяльник Овечкина (видео)
16:20
Жара зимой: россиянам пообещали аномальный декабрь
16:07
Дочь Бородиной рассказала о самом большом страхе в жизни
15:56
"Приплюснутый блин": дочь Маликова ткнули за недостатки
15:36
Переделанная Пугачева в сравнении с Дружининой ужаснула народ
15:33
"До луны и обратно": бывшая рыжего "Иванушки" собралась замуж
15:06
"Дни.ру" дарят билеты: концерт группы "Мураками"
15:02
"Пусть будет уроком": переломанная Бузова вызвала шок
14:26
"Боевые медведи русских" напугали иностранцев
14:21
"Косметолог-маньяк": Борисова провела детективное расследование
14:20
Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям
14:16
Вновь сбежавшей из России Ветлицкой нашли оправдание
14:11
"Выродки": у Гузеевой случилась истерика после нападения
13:58
Останетесь без денег: в Сбербанке рассказали о популярных уловках мошенников
13:41
Меркель села в лужу на серьезных переговорах (видео)
13:31
Гороскоп на неделю
13:22
Британка воскресла через шесть часов после смерти
13:13
У показавшей шесть пальцев на ноге Лободы заподозрили мутацию
13:11
Врач назвал опасность ношения бороды и усов зимой
12:57
Россияне упали лицом в грязь перед американскими фигуристами
12:54
Продлевают жизнь и помогают мозгу: обычные продукты, полезные для здоровья
12:52
Конор Макгрегор назвал имя желаемого соперника в бою
12:37
Умер бывший президент киностудии 20th Century Fox
12:36
"Как не родная": мать Топалова обиделась на Тодоренко
12:29
Трампа признали бессильным после громкого международного скандала
12:15
Развязный Порошенко сделал хамский выпад в адрес Зеленского
12:07
Лазарев сделал важное заявление о поездке на "Евровидение" в третий раз
12:01
"Лаяли и хрюкали": Дзюба объяснил "наезд" на фанатов
11:58
"Наконец-то, родненький": Зеленский ловко вышел из казусной ситуации
11:47
"Плод нашей любви": Седокова ошарашила странным высказыванием
11:46
В Череповце погиб выпавший из окна ребенок
11:46
Шнуров о ребенке от молодой жены
11:33
"Звезда эпохи": в Кремле минутой молчания почтили память Началовой
11:31
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
11:28
"Вынуждена переписать имущество": Рудковская устроила разнос швыряющему миллионы Плющенко
11:21
"Хватит быть убогой": жесткий выпад Бородиной взбесил народ
11:09
Пошел ва-банк: новый план Путина по Украине вызвал шок
11:04
Волочкова рассказала о продаже своего шикарного дома
10:45
"Не выдержала": экс-директор "Уральских пельменей" прокомментировал уход Михалковой
10:42
В Петербурге пьяный водитель спровоцировал аварию с 13 машинами
10:07
"Эти деньги сейчас очень нужны": Заворотнюк дорого обходится изнуренному Чернышеву
09:59
Как не напиться на новогоднем корпоративе
09:52
Сделано заявление о 40-градусном морозе на Новый год
09:27
Найден сенсационный способ лечения рака
09:10
Под Екатеринбургом произошел крупный пожар
08:56
Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала
08:47
Плохо кончит: Шаляпину с перетянутым лицом вынесли суровый приговор
08:39
На юго-востоке Москвы водитель автобуса сбил ребенка
08:26
Курс рубля вырос до максимума за 10 дней
08:15
"Адовый вирус": Собчак сообщила об опасном заболевании
08:10
Последние минуты жизни актера Миронова оказались мистическими
06:21
Гоген Солнцев: о состоянии жены-старушки, продажных медработниках и неминуемой смерти
04:32
Резко изменившуюся Орбакайте перепутали с Гагариной
02:07
Сын Джуда Лоу закрутил роман с популярной певицей
00:34
"Спасибо за коронацию": Толкалина неожиданно для всех стала венценосной особой
22:11
В Петербурге произошла массовая авария с участием 13 машин
21:57
"Была не одна беременность от Миронова": любовница открыла сенсационные факты об актере
21:55
Зеленский на обложке и драка в Раде: Украина готовится к переговорам в Париже
21:42
Тодоренко в годовщину сына вывалила сочащуюся молоком грудь
21:34
Аспирин назвали эффективным средством против рака
21:24
"Это не он!": Калашникова расплакалась от вида перекроенного хирургом Шаляпина
21:21
"Вернулась, называется": упорхнувшая обратно в Испанию Ветлицкая попросила помощи
21:10
Украинцы в бешенстве: венгерское ТВ признало Крым российским
21:08
"В самый уязвимый момент": Солнцев влез в скандал с умирающей Заворотнюк
20:42
Мать Тимати рассказала о страшном горе
20:21
Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе в Зеленограде
19:59
В США ввели новые санкции против России
19:51
"Тот тип всех перещелкал": сексапильную Бледанс заподозрили в странном желании
19:41
Турчак рассказал о формировании народной программы "Единой России"
19:31
Лауреатов премии "Марка №1 в России" наградят в Кремле
19:12
Журналисты ФАН опровергли расследование "Фонтанки" о ЧВК "Вагнера"
19:11
Пикантное декольте вдовы Круга свело поклонников с ума
19:07
Обозвала жирной хабалкой: Сябитова настрадалась от унижений Гузеевой
19:04
Опубликовано уникальное видео с ядерным чемоданчиком Путина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мама, не хочу, помогите": бывшая супруга хоккеиста Зайцева взмолилась о помощи
Рецепт на Новый год: салат "Мимоза"
"Таблетки и алкоголь": Солнцев о состоянии больной жены-старушки
"В самый уязвимый момент": Солнцев влез в скандал с умирающей Заворотнюк
Названы самые перспективные в России сферы труда
"Я затеяла это, чтобы получать роли в кино": любовница Ди Каприо высказалась об их романе
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в московском ТЦ

прочитано 344 раза

В пятницу, 6 декабря, неизвестный мужчина открыл стрельбу в торговом центре "Таганский пассаж" в Москве. На месте работает полиция.

Как сообщает РЕН ТВ, в зоне фудкорта между несколькими людьми произошел конфликт, в ходе которого участники достали ножи. Один из мужчин произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. Пострадавших в результате инцидента нет.

Автор: 6 декабря 2019, 21:56

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Проецирует свои страхи": Порошенко дали смачного пинка
Меркель села в лужу на серьезных переговорах (видео)
Трампа признали бессильным после громкого международного скандала
Пошел ва-банк: новый план Путина по Украине вызвал шок

Шоу-бизнес

"Хабалка базарная и хамка трамвайная": Гузееву размазали после скандальной выходки
Собчак бросила сына и укатила с Богомоловым на Мальдивы
"Сто раз об этом пожалел": наговорившего о россиянах Паулса выгородили
Певица МакSим выходит замуж

Проишествия

Трампу доложили о жуткой бойне
Десятки нарушений: появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Запад попался на наглой лжи о Сирии

Lifestyle

"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

"До луны и обратно": бывшая рыжего "Иванушки" собралась замуж

Девушка поделилась радостью с подписчиками
Общество

"Дни.ру" дарят билеты: концерт группы "Мураками"

Юбилейный концерт музыкальной группы

Шоу-бизнес

"Мы пять лет счастливы": Наргиз съехалась с любовником еще до развода с мужем

Звезда раскрыла любопытные подробности личной жизни
Шоу-бизнес

"Приплюснутый блин": дочь Маликова ткнули за недостатки

Девушку разнесли в пух и прах

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
"Все быстро раскроется": замужнюю Летучую предупредили о серьезных последствиях измен
Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Мама, не хочу, помогите": бывшая супруга хоккеиста Зайцева взмолилась о помощи
Американцы лишились дара речи от доставшего посреди матча паяльник Овечкина (видео)
"Лаяли и хрюкали": Дзюба объяснил "наезд" на фанатов
"Почему голая?": Медведева шокировала народ внешним видом

Регионы

И так сойдет? Вид Крымского моста перед запуском поездов вызвал оторопь
Кемерово окутал густой смог (видео)
В "ЕР" требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru