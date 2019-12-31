Погиб полицейский: в Ингушетии неизвестные обстреляли пост ДПС

В столице Ингушетии трое неизвестных напали с оружием на пост ДПС. По данным агентства "Интерфакс", злоумышленники подъехали на автомобиле к правоохранителям и открыли по ним огонь из автомата.
В результате стрельбы один сотрудник ДПС погиб, еще двое правоохранителей получили ранения. Двое нападавших были убиты ответным огнем, передает "Царьград". О состоянии третьего злоумышленника не сообщается.
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