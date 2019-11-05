Больше полусотни сотрудников отравились в сетевом гипермаркете в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в Боткинскую больницу с симптомами отравления попали 54 сотрудника сети гипермаркетов "Лента". По предварительным данным, причиной отравления мог стать обед в столовой ритейлера.
По данным Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, 53 отравившихся – сотрудники центрального офиса компании, один пострадавший работал в пищеблоке. Также отравился один из родственников заболевшего.
Сотрудники Роспотребнадзора побывали в столовой и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В итоге с реализации было снято более двух центнеров продуктов. Сейчас столовая в офисе на улице Савушкина временно закрыта.
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