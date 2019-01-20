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Происшествия

Известный российский режиссер умер после продолжительной болезни

прочитано 849 раз

Умер известный кинодокументалист из Перми Рашид Давлетшин. Он скончался в возрасте 63 лет после продолжительной болезни, пишет портал 59.ru.

Точная причина смерти пока что не сообщается. Стоит отметить, что Давлетшин был одним из самых известных режиссеров страны, которые работали в жанре неигрового кино.

20 января 2019, 11:41

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