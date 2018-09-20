"Готовились к смерти": пассажиры о ЧП в самолете

На борту лайнера, летевшего из индийского Мумбаи в Джайпур, произошел инцидент, едва не обернувшийся трагедией. В салоне после взлета внезапно упало давление.
Люди почувствовали недомогание, выпали кислородные маски, у многих началась паника, передает Пятый канал. "Мы уже приготовились к смерти", – рассказал журналистам один из пассажиров.
Командир судна развернул лайнер и вернулся в аэропорт вылета. В ходе проверки выяснилось, что при взлете пилоты забыли нажать кнопку переключения поддержания давления в салоне.
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