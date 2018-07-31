В Африке убили троих российских журналистов

В Центрально-Африканской Республике в 23 километрах от города Сибю найдены тела троих россиян. По предварительным данным, они работали журналистами, передает НСН со ссылкой на агентство AFP.

Отмечается, что двое из убитых имели при себе пресс-карты МИЦ "Известия". Полиция предполагает, что на россиян напала группа неизвестных вооруженных лиц. В свою очередь посольство России в ЦАР проверяет данные о гражданстве убитых.