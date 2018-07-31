Семья извергов насиловала рабыню-аутистку и кормила ее прахом матери

Жуткая история произошла в американском городе Амит-Сити, штат Луизиана. Там пять членов одной семьи около года держали в рабстве свою 22-летнюю родственницу, страдающую аутизмом.

Девушка попала к Ноупам в 2015 году после смерти своей матери. Но ее ждал настоящий ад.

Родственники поселили ее в клетку и стали использовать в качестве рабыни, передает Life.ru. Чтобы девушка не сопротивлялась, ее подсадили на наркотики, принуждали к работе за еду, насиловали и заставляли есть прах умершей матери.

Кроме того, ее регулярно избивали и кормили фекалиями. Также изверги-извращенцы заявили своей рабыне, что убьют ее при попытке к бегству. Все это время родственники получали е социальные пособия.

Жуткие страдания девушки прекратил один из гостей Ноупов. Он позвонил в полицию и сообщил о невольнице. После этого семья была арестована. Всем ее членам были предъявлены обвинения в незаконном удержании человека, принуждении к подневольному труду, угрозах и пытках, а также сексуальном насилии.

Rember that horrible attack on an autistic man in Chicago, Jan17. Even @Potus44 talked about it. Those perpetrators were black youth yet look at these mugshots. What do you think are the chances @realDonaldTrump will mention this viciousness? https://t.co/iYsxMC358p — Rob Roy (@robxroy) 27 июля 2018 г.

В итоге четырем членам семейства Ноуп грозит пожизненное заключение, а младшей родственнице, которая не участвовала в пытках, может сесть в тюрьму на пять лет.

Как писали Dni.Ru, 27 июля в одном из жилых домов Москвы трое дочерей 17,18 и 19 лет зарезали своего отца-тирана, который годами издевался над ними. Есть информация, что мужчина принуждал девочек к сексуальному насилию.

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