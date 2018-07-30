"Просил трогать его": как отец-насильник творил страшное с тремя дочками

Стали известны жуткие подробности жизни убитого в столице тремя сестрами отца-тирана. О том, каким издевательствам они подвергались, рассказала подруга.

По словам девушки, все началось два года назад, когда извращенец попросил одну из дочерей "кое-что сделать". Запуганная угрозами, та не смогла отказать тирану, а позже попыталась свести счеты с жизнью. К счастью, беды тогда избежать удалось. Глава семейства ненадолго успокоился, но вскоре взялся за свое.

Девушка рассказала, что он принуждал сестер к действиям сексуального характера, передает РЕН ТВ. "Дальше он начал издеваться. Бил их ужасно. И прикладом бил от пистолета. И маму их бил. Заставлял их раздеваться, трогал их. Просил его трогать. Были вещи, которые просто уму не постижимы", – раскрыла она жуткие подробности. После того как из дома ушла мать девочек (по некоторым данным, тиран выгнал ее), сестры не могли даже посещать школу.

"Очень часто они писали, что больше не могут и не знают, что делать. Видимо, это был край", — прокомментировала девушка известие об убийстве мужчины. Она подчеркнула: на людях тот выглядел правильным и заботливым отцом, а сестры боялись говорить о настоящем положении дел.

В роковой день в гости к девушкам пришли старший брат и его друг. Их увидела родственница и сообщила главе семейства. Разразился скандал: москвич обвинил дочерей в проституции, а их брата – в сутенерстве, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что 57-летний мужчина был убит 27 июля в своей квартире. Под действием запрещенных веществ он бросился с ножом на трех дочерей 17, 18 и 19 лет. Одна из них выхватила нож и несколько раз ударила им отца. Есть информация, что житель столицы занимался продажей наркотиков и имел психические отклонения.