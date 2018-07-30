У убитого тремя девушками отца-насильника нашелся защитник

Ситуацию в семье зарезанного тремя дочерьми 57-летнего жителя Москвы охарактеризовал старший 21-летний сын погибшего. По его словам, разлад произошел давно, с уходом матери.

Парень отметил, что мать забрала его к себе. С отцом и сестрами он не проживает с 16 лет.

Несмотря на то что молодой человек не отрицает жестокости отца, он не считает его плохим человеком. "Маму выгнал не знаю из-за чего… И так начала наша семья ломаться, просто если человек рукоприкладствует, это не значит, что он плохой. Он меня сделал очень сильным и выгнал. Я думаю не просто так, а чтобы я стал мужчиной", – цитирует сына погибшего Telegram-канал 112.

При этом он добавил, что сестры были "потерянными". "Не знали, что делать, думали, взаперти всю свою жизнь будут, может быть, их перекрыло, вот и сделали так… Сестры не могли такое сделать, я не знаю, что на них нашло. Я сам не знаю, кому верить", – прокомментировал известие о трагедии парень.

Отметим, в СМИ появилась информация, что убитый мужчина принимал наркотики. Однако его сын отрицает это. "Отец не был наркоманом, он принимал психотропные таблетки. Как он говорил, от стресса, чтобы не нервничать", – заявил молодой человек.

Напомним, трагедия произошла 27 июля в подъезде одного из жилых домов. Есть информация, что мужчина насиловал и избивал своих дочерей, имел психические отклонения и употреблял наркотики.

По словам старшого помощника главы Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлии Ивановой, девушки уже признали свою вину. При этом они рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом из-за того, что тот долгое время причинял им страдания. Дочери 46 раз ударили отца ножом и молотком.